Portimão recebeu novos professores e mostrou escolas remodeladas

Município promoveu no final da tarde de 24 de outubro a cerimónia de boas vindas aos professores que lecionam nos estabelecimentos de ensino no ano letivo 2019/2020.

A cerimónia foi ntecedida pela atuação de um quarteto de cordas da Orquestra Clássica do Sul e teve lugar no Hotel Pestana Alvor Praia, juntando cerca de 230 professores, que ouviram a professora Carla Almeida e o comandante Richard Marques, Coordenador Municipal da Proteção Civil, falarem sobre o programa «A Escola e os Riscos – Preparar para Proteger».

Este envolve 19 entidades parceiras, 33 estabelecimentos de ensino, públicos e privados, e 467 turmas, perspetivando-se que chegue a mais de dez mil pessoas no ano letivo 2019/2020.

De resto, o município tem vindo a promover nos últimos anos letivos uma oferta de atividades complementares de ação educativa em período curricular, estando a ser desenvolvidos diversos projetos, entre os quais o programa agora divulgado, a cargo da Proteção Civil Municipal, que pelo quinto ano consecutivo preparou um programa de sensibilização dirigido à comunidade escolar, tendo sido abrangidas desde 2014 mais de 40 mil pessoas.

Depois de realçar a importância deste projeto em termos da educação das crianças e jovens para o risco, Isilda Gomes, presidente da Câmara de Portimão, salientou o facto de os professores «contribuírem de forma decisiva para a construção de cidadãos, condição determinante para o futuro de todos, porque o melhor que temos são as pessoas e se não tivermos pessoas qualificadas e participativas, não temos nada».

Nesta cerimónia, foram também homenageados seis docentes que se aposentaram recentemente.

Remodelação de três escolas EB1

Isilda Gomes, autarca de Portimão, garantiu que a criação de melhores condições de trabalho «é uma das prioridades do município, no que toca às condições ambientais, pedagógicas e educativas, concretamente ao nível de infraestruturas em que o estado de conservação não responda às exigências atuais, tendo sido recentemente beneficiados três estabelecimentos de ensino».

Nesse sentido, o município de Portimão procedeu à requalificação das EB1 de Chão das Donas, da Coca Maravilhas e Major David Neto, que no total acolhem cerca de mil crianças, com um custo total de obras de 475325,038 euros.

A intervenção teve uma comparticipação comunitária aprovada no âmbito do programa FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, no valor de 203306,50 euros, através da candidatura «Remodelação e Modernização das EB1 do Chão das Donas, Coca Maravilhas e Major David Neto».

No caso da remodelação operada nas EB1 de Chão das Donas (150 crianças) e da EB1 Coca Maravilhas (338 crianças), foram substituídas as coberturas de ambos os edifícios escolares, que eram antigas, desadequadas e estavam danificadas.

Com esta intervenção, os alunos podem beneficiar de melhores condições ambientais e de conforto térmico, favorecendo as condições de aprendizagem.

Escola EB1 Major David Neto

Quanto às intervenções realizadas na EB1 Major David Neto, vieram permitir melhorar as condições da prática de atividades lúdico-desportivas de âmbito curricular e extra curricular dos cerca de 500 alunos que frequentam este estabelecimento de ensino.

A escola passou a ficar dotada de condições físicas para a prática de atividades de expressão físico-motora e de um recreio acessível, sem barreiras e condicionantes que interfiram nas condições de segurança dos alunos. Também foram criadas novas zonas de lazer e de merendas.

As obras enquadram-se num dos eixos prioritários do Programa Operacional CRESC Algarve 2020, relacionado com o investimento no ensino, na formação profissional e nas competências e aprendizagem ao longo da vida e vieram criar, acima de tudo, melhores condições físicas, ambientais e de funcionamento.