Portimão disponibiliza mais de 800 tablets para alunos do Ensino Básico

Medida faz parte do programa «Portimão dá-lhe a Mão».

O município de Portimão vai disponibilizar 884 tablets com acesso à Internet, destinados aos alunos do Ensino Básico que não disponham deste equipamento tecnológico, de forma a assegurar e promover a igualdade de oportunidades no acesso à Educação.

Os equipamentos serão distribuídos pelos diversos Agrupamentos de Escolas do concelho, que os disponibilizarão até ao final do ano letivo aos encarregados de educação em função dos dados previamente recolhidos, para que as crianças possam acompanhar o Plano Nacional de Ensino à Distância.

A medida, articulada com os Agrupamentos de Escolas, faz parte do programa «Portimão dá-lhe a Mão», que pretende apoiar as famílias face aos impactos nocivos da atual pandemia de Covid-19.