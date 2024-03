Portimão abre mais Formação + Próxima para o sector turístico

O município de Portimão e o Turismo de Portugal iniciam este mês de março o plano para 2024 relativo ao Programa Formação + Próxima, destinado ao sector turístico.

Através da Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão (EHTP), as ações são gratuitas e certificadas, e visam contribuir para a qualificação daqueles que trabalham no setor do turismo, ou que pretendem vir a fazê-lo, sendo necessária inscrição prévia obrigatória.

O Formação + Próxima é um programa de inscrição gratuita, desenvolvido localmente pelas escolas do setor em parceria com as autarquias, com o objetivo de capacitar até 2025 um total de 75 mil profissionais de todo o país, de forma adaptada às necessidades do tecido empresarial de cada concelho envolvido.

Para março, estão previstas as ações:

Serviço de vinhos: a arte de bem servir , nos dias 18 e 19.

, nos dias 18 e 19. Obrigações e benefícios fiscais: rendimentos empresariais e profissionais, dias 26 e 27.

É um total de total de 12 horas de formação, seguindo-se três formações em abril e mais duas em maio.

Os interessados em participar devem registar-se na Academia Digital do Turismo de Portugal e efetuar posteriormente inscrição na formação pretendida, aqui e aqui, respetivamente, tendo em linha de conta que as vagas são limitadas.

O desenvolvimento destas iniciativas no concelho conta com o apoio da ATP – Associação Turismo de Portimão, da APCS – Associação Portimonense do Comércio e Serviços e da ACRAL – Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve.