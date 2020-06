Para as crianças de Albufeira «É tempo de brincar» nas férias de verão

Programa de ocupação das férias de verão tem novo nome.

O habitual programa de ocupação de férias das crianças de Albufeira, geralmente nomeado como «Sonhos de Verão», ganha este ano uma nova designação: «É tempo de brincar».

Este projeto, dado o contexto sanitário, tem novos contornos, mas continua a garantir muito riso e muitas brincadeiras ao ar livre. É dirigido aos alunos do pré-escolar e decorre durante o mês de agosto, das 8h30 às 17h30, na Ludoteca dos Brejos, no Jardim de Infância da Guia e Jardim de Infância da Correeira.

Este programa foi formulado para apoiar famílias que, durante o período balnear, não têm a quem deixar as suas crianças enquanto trabalham. Fica a promessa, por parte do município de Albufeira, «de segurança máxima quanto à proteção da saúde das crianças e muitas brincadeiras».

As vagas são limitadas a 60 crianças por equipamento e as inscrições deverão ser efetuadas online, no portal da educação do município, acessível aqui, no dia 17 de junho, próxima quarta feira.

Os interessados terão de preencher a ficha de inscrição (Anexo IV das normas de funcionamento), assinar o termo de autorização, ou não, de captação e uso de imagens (Anexo I das normas de funcionamento), anexar cartão de cidadão ou cédula de nascimento da criança ou passaporte (ou cartão de utente do SNS, caso não possua cartão de cidadão), uma declaração da entidade laboral, devidamente autenticada e datada, onde devem constar as folgas e o período de férias dos pais/encarregados de educação (não podendo as férias coincidir com o período para o qual se inscreve), e comprovativo de residência e de abono de família (a declaração de escalão), caso possua.

Juntamente, deverá também anexar cartão de cidadão ou passaporte dos pais/encarregado de educação e informar se a criança é portadora de necessidades educativas especiais.

Para qualquer esclarecimento, poderá contactar o município através do 289 599 611, entre as 9h00 e as 16h00.