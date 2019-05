OPTO mostra opções de futuro aos jovens algarvios em Albufeira

VII Fórum de Educação e Formação do Algarve decorre de 8 a 10 de maio no Pavilhão Desportivo de Albufeira

Serão cerca de 60 expositores, entre entidades do ensino público, privado e profissional, politécnicos, universidades, empresas e centros de formação, várias associações e organismos públicos a marcar presença em mais uma edição do certame OPTO – VII Fórum de Educação e Formação do Algarve.



Nos dias 8 e 9 de maio (quarta e quinta-feira), a mostra funcionará das 9h30 às 17h30, enquanto que no dia 10, sexta-feira e último dia do evento, as portas abrem às 9h30 e encerram às 13h00.



José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, considera tratar-se de «uma oportunidade de conciliar momentos de animação e o contacto com realidades escolares e percursos profissionais, num ambiente convivial e indutor da vontade de aprender e evoluir, com base em informação clara e objetiva das soluções e alternativas para cada estudante: um período estimulador da reflexão tendo por objetivo escolhas individuais alicerçadas em decisões fundamentadas, tão importantes para a escolha de um percurso profissional de sucesso».

Este ano, o programa do OPTO inclui a realização de workshops, conferências, apresentação de experiências, demonstrações culinárias, entrevistas no âmbito de projetos de mobilidade e um leque variado de propostas de animação no interior e exterior do recinto.



Na quinta-feira, dia 9 de maio, das 16h10 às 16h45, está prevista a entrega de prémios do Concurso de Fotografia do Festival T, destacando-se ainda a realização da Exposição de Fotografias incluída na Campanha #DestaVezEuVoto, no âmbito das Eleições Europeias, dinamizada pelo Centro de Informação Europe Direct do Algarve.



Um dia depois, na sexta-feira, 10 de maio, das 10 às 11h30, terá lugar uma sessão informativa sobre o Plano Nacional de Ética no Desporto, promovida pela Direção Regional do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), na Biblioteca Municipal Lídia Jorge.



A organização irá disponibilizar pulseiras para acesso ao recinto e ao transporte gratuito nos autocarros urbanos GIRO.

As escolas que pretendam inscrever-se podem ainda fazê-lo, através do preenchimento de ficha própria, que deverá ser enviada por e-mail ([email protected]).



Já os interessados em viagens regionais de comboio deverão contactar a CP para procurar obter preços especiais, por e-mail ([email protected]), mencionando que se dirigem ao VII OPTO.



O certame é uma coorganização do município de Albufeira com a Direção de Serviços da Região Algarve (DGEstE), a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares e o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), com a colaboração dos Agrupamentos Escolares do concelho.