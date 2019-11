Olhão requalifica Escola EB1 de Brancanes com proteção antissísmica

O município de Olhão terminou recentemente a requalificação da Escola EB1 de Brancanes, cujo investimento rondou os 80 mil euros. Desde o dia 18 de novembro que os cerca de 40 alunos matriculados naquele estabelecimento de ensino público de Olhão têm uma escola mais segura, bonita e requalificada.

Nesta intervenção, em que foram reparados diversos problemas existentes no edifício – fissuras nas paredes, infiltrações ao nível do telhado e degradação geral da pintura – e substituídas as portas de entrada, procedeu-se também ao reforço antissísmico de todo o edifício, no âmbito do Projeto PERSISTAH. Assim, esta passou a ser uma escola mais segura.

As obras de requalificação incluíram a pintura exterior integral, a pintura interior das salas de aula e parte antiga, picagem e execução de novo reboco nas paredes exteriores de alvenaria de pedra, substituição do telhado com colocação de subtelha, impermeabilização da cobertura da zona ampliada, limpeza e reparação do sistema de drenagem de águas pluviais e substituição das portas envidraçadas para as zonas abertas laterais.

No âmbito das medidas antissísmicas, o município reforçou a estrutura das paredes exteriores e centrais do edifício em alvenaria de pedra, de acordo com estudo realizado pelo Departamento de Engenharia Civil do Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve no âmbito do projeto PERSISTAH.