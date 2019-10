Olhão promoveu intercâmbio europeu de alunos «21st Century Skills»

Programa Erasmus+ «21st Century Skills» teve por objetivo desenvolver competências nas atividades outdoor e nas relações interpessoais.

Um grupo de 19 alunos e 11 professores de cinco países (Alemanha, Espanha, Finlândia, França e Grécia) participou de 24 a 28 de setembro no Intercâmbio de alunos que se realizou na Escola E.B. 2/3 Professor Paula Nogueira em Olhão integrado no Projeto «21st Century Skills» do Progama Erasmus+, Ação-Chave 2, coordenado pela Escola IGS Grünthal de Stralsund, Alemanha.

Permitindo a possibilidade de participar em atividades relacionadas com o desenvolvimento de aptidões e competências para combater o abandono escolar e as dificuldades na aprendizagem.

«O nosso encontro foi o quarto dos seis previstos. Durante os cinco dias de atividades a temática abordada foi a forma de motivar os alunos para o ensino através da realização de aula/atividades fora da sala de aula convencional e as relações interpessoais», explica o professor Paulo Quitério.

«Todos os países participantes apresentaram a sua forma de abordar as atividades fora de sala de aula e as paisagens que podemos observar quando estamos em atividades exteriores», acrescenta.

Neste contexto os alunos portugueses tiveram a oportunidade de partilhar e praticar um conjunto de Jogos Tradicionais, Oficinas com atividades Laboratoriais de Física e Química, Artes e de Culinária com os seus convidados.

Na temática das paisagens foi realizado um passeio pedestre no Trilho da Praia do Barril que permitiu identificar os diferentes tipos de paisagens desde a laguna até as dunas, terminando com a contextualização da Armação de Atum e o respetivo cemitério de âncoras.

«Também pudemos observar outro tipo de paisagens, nomeadamente o Barrocal algarvio, o Promontório de Sagres e magnifica Ponta da Piedade, em Lagos. Foi também realizado um peddy-paper de descoberta no Centro de Educação Ambiental de Marim (CEAM) que permitiu a realização de Orientação com atividades complementares de cariz artístico e cultural assim como a observação de aves em paisagem natural».

Na temática da preservação das espécies locais, foi realizada uma atividade de Sensibilização Ambiental no RIAS – Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens, terminando com a libertação de um animal recuperado, um camaleão.

Na temática da História fora da sala de aula, o grupo visitou a cidade de Tavira, tendo contacto com várias manifestações de épocas variadas, de referir a réplica da «Pedra de Dighton», as muralhas e castelo de Tavira, assim como os telhados de tesouro.

Na perspetiva do Início da Globalização que Portugal protagonizou no século XV, o grupo visitou a Fortaleza de Sagres e compreendeu o que foi de facto a «Escola de Sagres» e as «Terras do Infante», assim como visitou o primeiro Mercado de Escravos em território Europeu em Lagos.















Na outra temática do Encontro sobre as «Relações interpessoais», os alunos da Alemanha escreveram duas pequenas peças de teatro sobre as relações interpessoais e as dificuldades de comunicação entre as várias culturas. Todos os países tiveram a oportunidade de participar na representação conjunta que foi apresentada na Escola EB 2/3 Prof. Paula Nogueira tendo como destinatários os alunos do projeto e os pais que alojaram os alunos estrangeiros.

No final realizou-se uma partilha de comidas típicas dos vários países participantes, fomentando o diálogo e conhecimento dos parceiros.

Em termos culturais, a comitiva realizou o Caminho das Lendas em Olhão, Cabo de São Vicente (ponto sudoeste do continente europeu) e o cabo de Santa Maria em Faro (ponto mais a sul de Portugal continental)

Os professores tiveram a oportunidade de conhecer o Sistema Educacional Português e as recentes medidas implementadas tais como Gestão Flexível de Currículo e a Educação Inclusiva.

Todos os alunos estrageiros foram acolhidos por alunos locais, tendo deste modo experienciado a forma de vivência numa família portuguesa permitindo a abertura de horizontes culturais e aumento da percepção do que é ser um cidadão europeu.