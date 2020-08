Olhão investe 150 mil euros em material escolar para alunos do 1º Ciclo

Município de Olhão vai, mais uma vez, no ano letivo 2020/21, oferecer a todos os alunos do 1º Ciclo do ensino básico, kits de material escolar, bem como os respetivos cadernos de exercícios.

O investimento, na ordem dos 150 mil euros, visa dar continuidade à implementação por parte do município olhanense de medidas de política educativa que promovam uma efetiva igualdade de oportunidades ao acesso e sucesso escolares.

Quanto ao projeto Caíque Bom Sucesso, que entraria na 2.ª fase de implementação, e que visa dotar todos os alunos do concelho de um tablet, ficará suspenso este ano letivo, devido à implementação, por parte do governo, do Plano para a Transição Digital da Educação, que se traduzirá, entre outras medidas, na oferta aos alunos de computadores portáteis com a respetiva conetividade associada.

No período que antecede o arranque de um ano letivo que vai apresentar desafios únicos, impostos pela pandemia de COVID-19, a autarquia olhanense destaca o investimento que vai ser feito nas escolas do concelho, nomeadamente no que diz respeito à limpeza e higienização reforçada dos espaços escolares e ao prolongamento de horários e reforço dos recursos humanos das escolas.