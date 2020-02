Olhão ensina «A influência do mar na fauna e flora» aos alunos

Atividade decorreu dentro e fora das salas de aula.

Os alunos das turmas do 2º ano das escolas do concelho de Olhão participaram ontem, quarta-feira, 12 de fevereiro, na atividade «A influência do mar na fauna e flora», numa iniciativa do município em parceria com o RIAS – Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens Ria Formosa.

Esta ação, realizada no âmbito das atividades de Educação Ambiental promovidas por Olhão, teve como principais objetivos «categorizar os seres vivos de acordo com semelhanças e diferenças observáveis, relacionar as suas características com os respetivos habitat, assim como conhecer as ameaças à biodiversidade e perceber que é necessário desenvolver atitudes responsáveis relacionadas com a natureza», explicou a Câmara Municipal em nota de imprensa.

A atividade contou com duas sessões, uma delas desenvolvida em sala de aula, que decorreu na Escola EB1/JI Nº7, onde os alunos foram sensibilizados para os problemas ambientais atuais.

As crianças olhanenses que frequentam as turmas do 2º ano puderam depois participar numa visita de estudo ao Parque de Desporto e Lazer dos Pinheiros de Marim, onde perceberam na prática as explicações dadas.

Ambas as sessões foram dinamizadas por monitores do RIAS.