Olhão apetrecha escolas com material de educação física

Município investiu, no início deste ano letivo, cerca de 25 mil euros em material de educação física, cujos destinatários foram os 113 grupos/turmas dos estabelecimentos de ensino pré-escolar e de 1º Ciclo do concelho.

Os objetivos da autarquia, com esta ação, passam por estimular a participação das crianças olhanenses em atividades que promovam um estilo de vida mais saudável, contrariando os hábitos sedentários. Esta é já a segunda fase de um processo que se iniciou durante o ano letivo passado.

Assim, os alunos dos estabelecimentos contemplados já têm à sua disposição materiais como blocos de módulos de motricidade, plintos, arcos, bastões, bolas e cintos de râguebi, elásticos de resistência, bancos suecos, sacos de rede, bolas de ténis em espuma, kit’s de orientação, bolas de futebol, raquetes e bolas de ténis, entre outros.

A aquisição deste tipo de equipamento foi realizada para «ir ao encontro das necessidades de cada escola, tendo em consideração o material já existente, uniformizando-o», refere o presidente da Câmara Municipal de Olhão, António Miguel Pina, que considera esta «mais uma demonstração da importância que damos à educação e às crianças do nosso concelho».

O apetrechamento das escolas olhanenses teve ainda em conta as necessidades exigidas para a realização da prova de aferição de educação física do 2º ano.

«Esta é mais uma iniciativa do município desenvolvida no sentido de promover uma política educativa que garanta a igualdade de acesso à escola pública, possibilitando o sucesso educativo, para promover a igualdade de oportunidades para todas as crianças do ensino Pré-Escolar e 1º Ciclo», explica a autarquia em nota de imprensa.

Este investimento surge igualmente no sentido de dar resposta «às exigências atuais de uma escola inclusiva, para promover melhores aprendizagens para todos os alunos e operacionalizar o perfil de competências a desenvolver».

Com este propósito são também dinamizadas as aulas de educação física, realizadas semanalmente em regime de coadjuvação, entre os profissionais de desporto do município de Olhão e as educadoras e professores titulares dos 113 grupos/turmas do pré-escolar e 1º Ciclo de todo o concelho.