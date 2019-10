Candidaturas para atribuição de bolsas de estudo pelo município de Olhão estarão abertas entre os dias 1 e 30 de novembro.

Estes apoios destinam-se a estudantes carenciados do concelho que estejam inscritos em estabelecimentos do ensino superior.

Para o ano letivo 2019/2020, o executivo de Olhão atribuirá 20 bolsas de estudo, de acordo com deliberação camarária de 2 de outubro do presente ano.

O apoio monetário da autarquia consiste na atribuição mensal de 180 euros para estudantes deslocados e 90 euros para estudantes não deslocados.

A formalização das candidaturas pode ser feita mediante a entrega de requerimento no Balcão Único do Município, entre as 9h00 e as 16h00, ou por correio para o município de Olhão, acompanhadas dos elementos requeridos no Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo.

Essa e outras informações podem ser consultadas aqui.