Odiana dinamiza ateliers de verão para as crianças de Castro Marim

«Ateliers de Verão 2020» pretendem dotar as crianças castromarinenses de novas aprendizagens.

O «Castro Marim (COM)Vida», novo projeto da Associação Odiana no âmbito dos Contratos Locais de Desenvolvimento Social, vai, de 3 a 28 de agosto, proporcionar «novas experiências» às crianças residentes no concelho de Castro Marim.

O grupo será constituído por 10 crianças (no máximo), dos seis aos 10 anos, que podem usufruir de atividades lúdicas e recreativas diversas. O plano de atividades é semanal, e cada semana é direcionada para um grupo diferente, de modo a abranger um maior número de crianças.

Todas as atividades irão respeitar as normas de segurança originadas pela pandemia COVID-19, com grupos reduzidos e cumprimento das normas de higienização e distanciamento recomendadas pelas autoridades locais e nacionais.

O grupo vai ser dinamizado por dois elementos da Equipa Técnica do CLDS 4G, com o apoio e colaboração de Técnicos do Município de Castro Marim. A participação é gratuita, mas obrigatória, mediante preenchimento desta ficha de inscrição, de uma autorização, sendo ainda necessária a consulta do regulamento da atividade e o cartaz.

Os «Ateliers de Verão 2020» enquadram-se na Atividade 5 (IN) Atividade Jovem, uma iniciativa do projeto CLDS 4G «Castro Marim (COM)Vida», cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu.