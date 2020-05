Ministro Manuel Heitor estará amanhã em Loulé e Faro

Manuel Heitor, Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior será recebido amanhã, segunda-feira, dia 1 de junho, nos Paços do Concelho de Loulé, pelo presidente da Câmara Municipal, Vítor Aleixo.

Manuel Heitor, será recebido amanhã, segunda-feira 1 de junho, nos Paços do Concelho de Loulé, pelo presidente da Câmara Municipal Vítor Aleixo.

Numa reunião de trabalho entre o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, os representantes municipais e do Algarve Biomedical Center (ABC), será feito o ponto de situação do desenvolvimento do projeto Loulé Health and Research Center.

Após a reunião, Manuel Heitor, acompanhado pelo presidente da autarquia louletana e de outros membros da sua equipa, bem como do presidente do ABC, Nuno Marques, deslocar-se-ão ao terreno onde será construído o edifício de Loulé, no qual funcionarão no futuro vários projetos de investigação científica na área das ciências biomédicas.

Este projeto representa um importante investimento da Câmara Municipal de Loulé em parceria com o ABC, numa aposta clara na melhoria das condições de saúde da população e prestígio de toda a região do Algarve na área da inovação e investigação científica.

Durante a tarde, Manuel Heitor e o Reitor da Universidade do Algarve (UAlg) Paulo Águas, vão dinamizar a sessão «Skills 4 pós-Covid – Competências para o Futuro», às 14h00, no Grande Auditório do Campus de Gambelas, em Faro.

A sessão vai ser transmitida em direto no canal YouTube da UAlg.

Promovida pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) em estreita articulação com a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económicos (OCDE), esta iniciativa conta com a colaboração das instituições de ensino superior.

Visa estimular uma rápida adaptação em práticas e abordagens de ensino, aprendizagem, trabalho e investigação para melhor preparar a transição para o período pós-COVID-19, bem como reforçar e valorizar a resposta conjunta dos sistemas de ciência e ensino superior.

A sessão na UAlg contará com um debate moderado pelo vice-reitor Saúl Neves de Jesus, onde serão abordadas quatro temáticas.

Georgette Andraz e Rosária Pereira, docentes da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (ESGHT) vão apresentar uma comunicação intitulada «Academia Empresa: Uma Abordagem Prática da Gestão das Organizações».

Elsa Cabrita, docente da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT), falará sobre «O ensino da aquacultura: um trabalho em equipa».

Isabel Palmeirim, docente do Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina (DCBM) vai traçar uma perspetiva sobre a «Medicina-UAlg: como tem sido possível apoiar, adaptar, e não parar de progredir!».

A terminar, Miguel Fernandes, fundador da empresa Dengun e presidente da Algarve Evolution centrar-se-á na questão «Como nos prepararmos para o futuro mercado de trabalho?».

O programa «Skills 4 pós-Covid – Competências para o Futuro» tem como objetivos: identificar os principais constrangimentos, desafios e oportunidades que a pandemia da COVID-19 introduz e/ou aprofunda nas atividades de ensino superior e na sua relação com a ciência e os mercados de trabalho, públicos e privados; antecipar o papel que as Instituições de Ensino Superior (IES) terão no período pós-COVID-19, avaliando as transformações socioeconómicas em curso no que diz respeito à natureza das competências procuradas.

Esta iniciativa pretende ainda avaliar como o sistema de ensino superior pode influenciar este processo de transição; e identificar e fomentar novas abordagens ao funcionamento e organização das IES, que permitam capacitar a resposta aos desafios introduzidos pela COVID-19, incluindo soluções inovadoras de forma colaborativa e em rede, estimulando consórcios de formação avançada, investigação e inovação, IES com empregadores públicos e privados.