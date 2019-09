Melhores alunos de São Brás de Alportel viajaram a Paris

No final de cada ano letivo, o município de São Brás de Alportel atribui aos melhores alunos do concelho um prémio que toma a forma de uma viagem.

Na edição 2018/19, Paris foi o destino escolhido para este prémio que levou seis jovens são-brasenses numa viagem que certamente ficará para sempre na sua memória.

Os melhores alunos, finalistas de cada ciclo de ensino, das escolas do concelho de São Brás de Alportel, no ano letivo 2018/19, receberam no passado dia 30 de agosto, as felicitações pelo seu empenho e pelos bons resultados obtidos, em mais uma edição da cerimónia de atribuição do Prémio «Melhores Alunos do Concelho».

A seleção dos alunos premiados coube ao Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, segundo os seus quadros de excelência e de valor.

Isabela Marincas e Beatriz Agostinho, finalistas do 2.º Ciclo do Ensino Básico; Alexia Dias, Filipe Cavaco e Diogo Morais, finalistas do 3.º ciclo; e Duarte Amaro e Daniel Pacheco, finalistas do ensino secundário.

Tendo a educação como área prioritária para o desenvolvimento de toda a comunidade, o município de São Brás de Alportel premeia anualmente os melhores alunos do concelho, numa iniciativa que visa o reconhecimento do esforço e desempenho escolar destes alunos, e sobretudo o incentivo dirigido a todos os alunos do concelho, procurando fomentar os seus hábitos de estudo.

Os jovens alunos contemplados com o prémio municipal deste ano tiveram a oportunidade de visitar a capital francesa entre 3 e 6 de setembro, acompanhados por duas professoras.

Uma iniciativa do município de São Brás de Alportel realizada em parceria com o Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas.