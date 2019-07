Loulé terá ano letivo com novas salas, mais transportes e manuais gratuitos

A Câmara Municipal de Loulé está a preparar a entrada no ano letivo 2019/20 com muitas novidades que pretendem melhorar as condições de ensino nas escolas do Concelho, entre as quais o reforço do investimento canalizado para o Plano de Transportes Escolares e a inauguração de 13 novas salas do pré-escolar.

A autarquia irá disponibilizar uma verba a rondar os 2,7 milhões de euros para este plano que engloba tanto os transportes rodoviários (carreiras coletivas de passageiros, circuitos especiais e veículos camarários), ferroviários e ainda o transporte de alunos em ambulância (no caso de crianças e jovens com necessidades especiais).

No total, diariamente, serão transportados perto de 2800 alunos e percorridos 7 mil quilómetros, desde a zona litoral até à fronteira com o Alentejo.

O aumento substancial da verba afeta a esta iniciativa deve-se a duas situações: o Plano já aprovado contempla agora o transporte dos alunos do Conservatório de Música de Loulé e, por outro lado, pela primeira vez, serão transportadas crianças a partir dos 4 anos de idade, ou seja, que frequentem o pré-escolar.

E é precisamente neste nível de ensino que residem as principais novidades em termos do parque escolar. No ano letivo que se avizinha serão inauguradas 13 novas salas do jardim-de-infância, assegurando a entrada de todos os alunos inscritos no pré-escolar dos agrupamentos escolares do concelho de Loulé.

No que toca aos manuais escolares, em complementaridade com a política encetada pelo Governo, a autarquia irá alargar a distribuição gratuita dos livros de fichas de atividades a todos os alunos que frequentem o ensino secundário – 10º, 11º e 12º ano de escolaridade.

Serão ainda oferecidos dicionários e gramáticas de Língua Portuguesa aos alunos do 2º e 3º ano, respetivamente.

Relativamente aos projetos educativos levados a cabo pela Câmara Municipal de Loulé seja na área da cidadania, do ambiente, das artes, do desporto, da saúde, da proteção civil, ou outras, será dada continuidade ao trabalho que tem sido realizado.

Destaca-se, por exemplo, o projeto «Marmitando», que tem na sua génese a promoção de uma alimentação saudável, particularmente através da criação de lanches saudáveis e apelativos para as crianças em idade escolar.

Neste âmbito, será oferecida a cada criança uma pequena surpresa – uma marmita com o logo do projeto, para que os alunos e as famílias fiquem também envolvidas e possam, no dia-a-dia, fazer opções alimentares mais saudáveis.

Por agora, neste período de interregno escolar, decorrem as «Férias para Todos» e «Férias para Todos XL», com a participação semanal de 1500 crianças e jovens.

Este programa de ocupação dos tempos livres dos alunos do 1º Ciclo (dos 6 aos 10 anos) e do 2º e 3º Ciclos (dos 11 aos 16 anos), durante as férias escolares, numa altura em que os pais e encarregados de educação se encontram a trabalhar, estende-se este ano até ao final do mês de agosto, «o que constitui uma mais-valia para muitas famílias».

Refira-se que, no encerramento do programa – 31 de agosto, está prevista uma festa que contará com a participação dos alunos, pais e todos os monitores e auxiliares envolvidos.

Para os responsáveis municipais, «a Educação continua a merecer uma atenção muito especial da parte deste executivo, até porque constitui um dos pilares da vida em democracia e, nesse sentido, é fundamental prosseguir com este forte investimento, seja ao nível da qualidade dos espaços e equipamentos escolares, dos transportes dos alunos ou de projetos que contribuam para um ensino mais efetivo, seja em termos de aprendizagem dos conteúdos lecionados mas, sobretudo ao nível dos valores que são transmitidos às gerações mais jovens».