Loulé sensibiliza crianças para as alterações climáticas com novo livro

Publicação será distribuída nas escolas, em setembro.

A Câmara Municipal de Loulé lançou hoje, segunda-feira, dia 1 de junho, no âmbito do Dia Mundial da Criança, duas publicações destinadas aos mais novos, dedicadas ao tema atual e premente das alterações climáticas.

Inicialmente, estava prevista a distribuição dos livros nas escolas, mas, com o encerramento dos estabelecimentos devido ao surto COVID-19, só em setembro, no arranque do ano letivo 2020/21, os alunos, professores e demais técnicos de ação educativa irão receber as publicações.

O livro «CLIMAAT 100» e o seu «Caderno de Atividades» foram desenvolvidos com o propósito de alertar e informar, de forma clara e divertida, os alunos do 1º ciclo do concelho para a problemática das alterações climáticas, com grande enfoque no território concelhio.

Ambas as publicações «resultam do trabalho do município na implementação da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas, proporcionando aos mais novos um maior conhecimento sobre as vulnerabilidades e impactos atuais e futuros, para melhor prepararem o presente e o futuro do planeta».

«Num momento tão complexo como o que vivemos, é do conhecimento público que a Educação e a Ação climática continuam a ser os pilares fundamentais da estratégia de desenvolvimento local e um dos grandes desígnios da política pública municipal, por um futuro melhor», considera a autarquia.

Neste dia, o autarca Vítor Aleixo deixa clara «a importância daqueles que são dois dos pilares da política que tem sido encetada pela autarquia: investir na Educação e no Ambiente é, para o executivo que tenho a honra de liderar, uma aposta essencial e o caminho certo por um futuro melhor, mais sustentável e consequentemente com gerações mais conscientes e felizes».