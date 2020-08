Loulé oferece cadernos de atividades a todos os alunos do concelho

Autarquia também adquiriu equipamento informático.

A Câmara Municipal de Loulé, «no âmbito da política educativa de apoio aos alunos e às famílias, e em complementaridade com as ações governamentais», volta a oferecer, no ano letivo 2020/2021, todos os livros de fichas escolares aos alunos que frequentam a rede pública, desde o Ensino Básico ao Secundário, ou seja, do 1º ao 12º ano.

A autarquia continuará também a oferecer um Dicionário aos alunos do 2º ano e uma Gramática de Língua Portuguesa aos alunos do 3º ano.

Esta medida contemplará igualmente os manuais para os alunos com necessidades educativas e para os estudantes de «Português Língua não-materna».

A distribuição do material será realizada em setembro, ficando desde já os encarregados de educação informados desta iniciativa do município que representa um investimento global de 544219,64 euros e beneficiará perto de 9000 alunos.

A autarquia recorda que «Loulé foi uma cidade pioneira em termos da distribuição gratuita dos manuais escolares. Esta medida tem constituído uma ajuda importante para as famílias do concelho que, cada vez mais, sentem o peso desta despesa escolar no seu orçamento familiar».

Numa altura de exceção imposta pela pandemia da COVID-19, a Câmara Municipal de Loulé adquiriu igualmente material informático – 750 tablets e 170 computadores com hotspot (acesso à internet) – para os alunos que não têm meios tecnológicos próprios para seguir o ensino à distância.

O material foi entregue aos diretores dos agrupamentos que irão distribuir os dispositivos aos alunos no início do próximo ano letivo.