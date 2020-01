Loulé lança jogo interativo dedicado ao clima e ao concelho

No âmbito da aposta «em criar ferramentas inovadoras na área educativa», a Câmara Municipal de Loulé lançou agora «Desafios de Loulé».

Este é um jogo interativo e pedagógico, em formato quiz, destinado a promover junto da comunidade escolar do concelho a consciencialização para a temática da ação climática e a partilhar conhecimento sobre o património cultural e natural de Loulé.

A plataforma de «gamificação» disponibiliza dois jogos de tabuleiro, sendo «O Desafio do Clima» desenvolvido em parceria com a Inframoura e dedicado à temática do combate às alterações climáticas, e o outro jogo baseado na adaptação do livro de banda desenhada «Os Segredos de Loulé».

Até 29 de fevereiro decorre a primeira competição de «O Desafio do Clima». A segunda competição – «Os Segredos de Loulé» – terá lugar no mês de abril.

As competições são destinadas às escolas, professores e alunos do 2º e 3º ciclo do concelho de Loulé, com prémios para os melhores classificados.

Concebido para ser jogado em sala de aula, por alunos destes ciclos de ensino, «Desafios de Loulé» apresenta-se num tabuleiro de jogo virtual com perguntas temáticas, podendo ser dinamizado pelos professores.

Além do tabuleiro virtual, no qual participam 2 a 5 jogadores (aqui), o jogo está também disponível em formato batalha entre 2 jogadores. A batalha pode ser jogada em computador ou tablet, ou ainda em aplicação móvel para smartphone, podendo ser descarregada na App Store e Play Store.

A plataforma online é gratuita, permitindo igualmente ser jogada em ambiente familiar e entre amigos, quer no tabuleiro virtual, quer no modo batalha. Para jogar, os interessados poderão inscrever-se, ficando de imediato disponíveis para poder ser desafiados ou para iniciar novos jogos convidando colegas de turma, familiares ou amigos.