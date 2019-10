Lagos proporciona atividades gratuitas para as crianças do concelho

Com o início de mais um ano letivo, a Câmara Municipal de Lagos proporciona às crianças do concelho, de forma gratuita, a frequência nas Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC’s).

Serão ao todo 899 alunos a beneficiar desta medida, do 1º ao 4º ano do 1º ciclo do ensino básico, num total de nove escolas.

Este apoio surge em parceria com algumas associações do concelho, o que irá permitir aos alunos dos dois agrupamentos escolares usufruírem de atividades como música, exercício físico e desporto, expressões e ainda do domínio científico, traduzindo-se num investimento municipal superior a 145 mil euros.

As atividades de enriquecimento curricular «são de grande importância para o desenvolvimento das crianças, pois proporcionam um conjunto de aprendizagens de cariz formativo, cultural, lúdico, científico e tecnológico, ligando a escola com o meio e desenvolvendo a criatividade e as expressões dos mais novos», explica o executivo lacobrigense.

Neste ano letivo as associações parceiras da iniciativa são a «Academia de Música de Lagos», a «Sociedade Filarmónica Lacobrigense», o «Centro de Ciência Viva de Lagos», o «Projeto Novas Descobertas» e ainda a «Associação do Grupo Coral de Lagos», para além dos clubes desportivos do concelho, que dinamizarão as atividades de âmbito desportivo.

Estas atividades, além de permitirem novas valências e conhecimentos diversificados aos mais pequenos, são também um grande apoio para as famílias que trabalham, pois permite o alargamento do horário escolar até às 17h30. As AEC’s ocorrem todos os dias, entre as 16h00 e as 17h00, e têm inicio previsto para hoje, dia 1 de Outubro.