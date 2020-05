Lagos iniciou entrega de equipamento informático às escolas

Equipamentos serão cedidos aos alunos necessitados, a título de empréstimo.

O presidente da Câmara Municipal de Lagos, Hugo Pereira, iniciou na sexta-feira, 8 de maio, a entrega de variado equipamento informático aos agrupamentos das escolas do concelho. No total a autarquia adquiriu 400 computadores portáteis e 100 tablets, num investimento superior a 150 mil euros.

A medida foi tomada «em estreita articulação com os agrupamentos de escolas do concelho de Lagos», tendo existido uma identificação de «todos os alunos que não dispõem dos meios tecnológicos para acompanharem as novas exigências do ensino à distância, nomeadamente participar nas atividades síncronas, em particular as aulas on-line», pelo que os equipamentos agora disponibilizados aos agrupamentos «serão seguidamente entregues aos encarregados de educação dos alunos previamente identificados, por empréstimo».

Aos alunos que beneficiem desta medida, e respetivos encarregados de educação, competirá a devolução dos equipamentos em bom estado de conservação, no final do ano letivo, a semelhança do que já acontece com os manuais escolares.

Esta medida insere-se no programa Lagos Apoia, que tem chegado a diversas famílias e alunos do concelho, numa tentativa de minimizar as dificuldades económicas e sociais pelas quais muitos agregados estão a passar.

O objetivo passa por promover a igualdade de oportunidades e as ferramentas de acesso às aulas e aos conteúdos digitais que serão transmitidos pelos seus professores, contribuindo para o sucesso escolar dos alunos do concelho neste novo desafio do ensino à distância, situação que decorre das orientações pedagógicas nacionais implementadas pelo Governo até ao final do ano letivo, no âmbito da Pandemia da COVID-19.