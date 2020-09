Lagoa investe 40 mil euros no novo ano letivo 2020/21

Agrupamentos de escolas de Lagoa receberam a visita do presidente da Câmara e da vereadora do pelouro da educação, no inicio deste ano letivo.

Levar as boas notícias com que o ano letivo 2020/21 se inicia nos dois agrupamentos de escolas de Lagoa (ESPAMOL e Rio Arade), foi o objetivo da visita dos autarcas às escolas de Ferragudo e de Lagoa.

A oferta de material escolar a todas as crianças do pré-escolar e 1º ciclo, independentemente do escalão de ação social escolar, num valor global de 40 000 euros, foi uma das componentes do programa de apoio ao funcionamento das escolas de Lagoa.

A plataforma municipal de gestão escolar é outra medida que, entre outras funcionalidades, agiliza as candidaturas online aos serviços e apoios disponibilizados pelo município, nomeadamente as candidaturas a auxílios económicos, transportes escolares e prolongamento de horários para os alunos que frequentam as escolas do concelho de Lagoa.

O reforço dos recursos humanos, com a colocação de pessoal auxiliar no apoio às refeições, higienização dos espaços escolares, acolhimento e vigilância das crianças tendo em conta as medidas preconizadas no âmbito das orientações de funcionamento este ano letivo, é outra das medidas adotadas pelo Município de Lagoa.

O transporte escolar gratuito para todas as crianças e jovens do pré-escolar, ensino básico e secundário do concelho, faz igualmente parte do pacote apresentado. E inclui a criação de um novo circuito de transporte municipal especifico para garantir a mobilidade dos jovens para a escola secundária de Lagoa que residem nas zonas da Boavista, Belavista e Ferragudo, onde não existe transporte público.

A criação de salas de inovação pedagógica nas escolas EB2,3 Rio Arade e João Cónim, durante este ano letivo, para apoio personalizado ao estudo dos jovens atletas, complementando a já existente sala de inovação pedagógica na escola secundária do Agrupamento ESPAMOL, inclui-se no mesmo programa de apoios municipais.

A abertura e apetrechamento de uma nova sala para o pré-escolar na Escola básica de Lagoa e a aquisição de mobiliário para renovação das salas dos 1º e 2º anos da EB Lagoa, atualmente em processo de aquisição, fazem também parte das boas notícias com que o ano letivo de 2020/21 começa em Lagoa.