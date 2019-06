Lagoa inaugurou exposição ambiental com obras de alunos

De modo a assinalar o Dia Mundial do Ambiente, que se comemorou a 5 de junho, a Câmara Municipal de Lagoa, em parceria com a comunidade escolar do concelho, levou a cabo a exposição «Verde que te quero verde – Terra», integrada na estratégia de âmbito municipal da Educação Ambiental.

A mostra visa promover o exercício de boas práticas ambientais da comunidade escolar do concelho de Lagoa, através do planeamento estratégico para o desenvolvimento sustentável do concelho de acordo.

Tudo isto com a articulação e promoção de atividades educativas ambientais que incluam componentes culturais e artísticas, no âmbito das temáticas apresentadas através do Plano de Atividades de Educação Ambiental, de forma a reforçar a consciência para a importância de uma cidadania mais ativa e responsável sobre as questões do ambiente.

Os trabalhos expostos são de alunos do ensino pré-escolar da rede pública e social que aceitaram o desafio no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Árvore (21 de março) com a elaboração de pequenas árvores em materiais reciclados.

Os alunos do ensino público e privado aceitaram também o desafio para elaboração de um painel circular cujo objetivo era recriar um Planeta Amigo do Ambiente, também com materiais reciclados, de forma a assinalar o Dia Mundial da Terra (22 de abril).

De salientar, ainda, os trabalhos dos participantes da «Semana Verde 19», que tiveram como desafio e através dos objetivos estratégicos da Economia Circular, a reutilização das campânulas da via pública de Lagoa para elaboração de um Planeta Amigo do Ambiente em materiais reciclados.

No âmbito destas atividades foi também efetuada a atribuição de prémios aos estabelecimentos de ensino vencedores do concurso de resíduos de rolhas de cortiça, do Projeto Green Cork referente ao ano letivo 2018/19.

A referida exposição encontra-se patente ao público na Sala Polivalente do Auditório Carlos do Carmo de Lagoa, de terça a sábado, entre as 9h00 e as 12h30, no período da manhã, e entre as 14h00 e as 17h30, no período vespertino.