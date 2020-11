Lagoa homenageia trabalhadores da Educação aposentados no último ano

Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação, prestou homenagem aos trabalhadores do concelho, na área da educação, que se aposentaram durante o último ano.

A cerimónia realizou-se na sexta-feira, dia 30 de outubro, com uma sessão de reconhecimento aos antigos trabalhadores que decorreu na sala de reuniões do edifício principal da Câmara Municipal.

Segundo o autarca, «uma das missões mais importantes e nobres que uma autarquia pode assumir no âmbito das competências que lhe estão confiadas é a de ajudar a formar mulheres e homens que, na posse de boas ferramentas, possam ser cidadãos cada vez mais completos e capacitados».

O testemunho de agradecimento público às pessoas que durante o último ano cumpriram o seu tempo de serviço em instituições públicas ou privadas, estava previsto no programa da Gala da Educação 2020. Apesar do contexto de pandemia ter impossibilitado a realização do evento, Luís Encarnação não se dispensou de entregar uma recordação simbólica e algumas palavras reconhecidas numa sessão especifica para o efeito.

O chefe do executivo lagoense aproveitou esta oportunidade para desejar «que no próximo ano estejam reunidas condições favoráveis à realização da Gala da Educação, que corresponde a um momento significativo na vida do município» algarvio.