Lagoa levou alunos de excelência aos cursos de verão da UAlg

O município de Lagoa estabeleceu um protocolo com a Universidade do Algarve (UALg), com o objetivo de apoiar cinco jovens do concelho que integrem o quadro de excelência da Escola Secundário do Padre António Martins de Oliveira (ESPAMOL).

O apoio concedido previa a inserção dos alunos numa experiência de Cursos de Verão desta universidade, facultando-lhe ferramentas que lhes permitam desenvolver o gosto pelas diversas áreas de ensino e investigação da Universidade da rede pública da região, e facilitando assim um processo mais esclarecido de escolha vocacional no Ensino Superior.

Assim, entre os dias 8 a 12 de julho os alunos vivenciaram a realidade académica dos campi e o contacto com alunos e docentes da UAlg, sendo proporcionadas experiências em diversas áreas de estudo: Artes e Design; Ciências; Economia, Gestão e Turismo; Engenharias e tecnologia; Línguas e Humanidades e Saúde.