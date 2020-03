Jovens de Loulé na Grécia em projeto europeu de vocação profissional

Os jovens alunos da Escola Secundária de Loulé Christopher Silva, Filipa Correia, Ivo Leal, Milene Ildefonso e Raquel Barros e os professores Lucília Pires, Luísa Sousa e Paulo Ribeiro, estiveram entre os dias 16 e 23 de fevereiro na cidade de Arta (Ambrácia), Grécia no âmbito do projeto Erasmus+ Skills for life and work in Europe.

O projeto, que conta com a participação de escolas da Grécia, Itália, Roménia, Portugal e Turquia, tem como principais objetivos entender o mercado de trabalho, os potenciais empregadores e os aspetos importantes a ter em sideração em entrevistas de emprego com vista à inserção no mercado de trabalho dos alunos que concluem o 12º ano.

Os workshops realizados neste encontro, tiveram como principais objetivos conhecer diferentes oportunidades de emprego para cada uma das profissões apresentadas, criar perfis psicológicos dos alunos e a realização de entrevistas com entidades empregadoras.



A mobilidade permitiu ainda a visita a três empresas de referência na área de Arta, de modo a compreender melhor a realidade do mercado de trabalho nesta região parceira do projeto.

Os alunos das diferentes escolas parceiras ficaram alojados em casas de alunos gregos, de modo conhecer o dia a dia dos seus colegas e permitir maior imersão na cultura local.



Tiveram ainda a possibilidade de visitar a belíssima região e os mosteiros de Meteora, um produtor de vinho, uma estância turística em Metsovo no interior do país, e a capital, Atenas. Todas as despesas de deslocação e alojamento foram financiadas pela Agência Nacional Erasmus+.