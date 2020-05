ISMAT vai «Re-Pensar e Re-Desenhar» o Algarve em ciclo de webinars

O Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (ISMAT), com sede em Portimão, está a dinamizar uma série de iniciativas para repensar a retoma pós-COVID-19 no Algarve.

O ciclo de seminários online (webinars) tem por título «TAKEOFFAlgarve» e pretende «promover o debate sobre a dinamização e revitalização da economia da região através do sector do turismo, mas não só. Pretende-se também pensar como fazer a ignição de áreas económicas complementares e diferenciadas da própria indústria do Turismo», informa a organização.

Desta forma, o ISMAT quer «colaborar com os agentes da indústria do Turismo a Re-Pensar o Sector, aproveitando os impactos da atual situação de pandemia na economia e na vida das Pessoas para, através da inovação, re-estruturar a atividade de forma mais sustentada e sustentável».

Outro objetivo deste ciclo é «antever tendências, cenários de futuro, processos de tomada de decisão, novos processos cognitivos que estarão na base da mudança expectável do comportamento dos consumidores. Identificar os desafios do novo normal e contribuir para o renascimento das micro e pequenas empresas que predominam no tecido empresarial da região algarvia».

«Constituindo-se estes empreendedores como um dos focos principais e diferencial da proposta de valor do ISHIP – Transdisciplinary Research Center do ISMAT, pretende-se facultar-lhes ferramentas de apoio que lhes permitam encontrar rotas de navegação céleres e seguras».

Aquela universidade quer ainda «incentivar a inovação e empreendedorismo nas vertentes Social, Tecnológica, e da Criatividade impulsionando assim a criação e/ou desenvolvimento de indústrias e economia criativas».

A participação é gratuita mas carece de inscrição prévia, até duas horas antes do início de cada sessão. A inscrição deve ser feita aqui.

O link de participação será enviado por email.

Calendário

MAIO

8 de maio – 17h00

Turismo : O futuro já não é o que era dantes! Marketing Digital em Turismo e EcoTurismo – Parceria com a Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão

ISMAT: Carlos Cano Vieira e Ricardo Oliveira

Convidados: Javier Camacho (Espanha) e Avelino Manuel Sousa

13 de maio – 18h00

Networking against COVID19 – ISHIP – Let’s sail together!

ISMAT: Américo Mateus, Susana Leonor e Gabriel Patrocínio

Convidados: Tom Fleerackers (TAKEOFFANTWERP); Luiz Salomão Ribas Gomez (Co-creation Labs – Santa Catarina, Brasil).

14 de maio – 18h00

Energia da Imaginação I – ISHIP – Não Somos um Porto de Chegada mas um Ponto de Partida – Vamos navegar Juntos!

ISMAT: Américo Mateus, Vanessa Scazziotta, Susana Leonor

Convidados: Carlos Coelho ( Presidente da Ivity Corporate Brands ); Enrico Bernardi ABA (Algarve Business Angels)

15 de maio – 17h00

Turismo: O futuro já não é o que era dantes? Turismo e Poder Local Pós Covid19 – realização em Parceria com a Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão

ISMAT: Carlos Cano Vieira e Ricardo Oliveira

Convidados: Bartolomeu Noronha (Comissão de Turismo); João Fernandes Presidente (Associação de Turismo do Algarve)

18 de maio – 18h30

Pensar o Direito para o planeta. A pessoa como uma vida entre outras? A responsabilidade humana pela vida na Terra. As bases do pensamento «verde». A educação ambiental e os deveres das pessoas. A energia para o desenvolvimento e o seu custo ambiental. A dieta como questão ética ou estética

ISMAT: Hugo Cunha Lança

Convidado: Tiago Cartaxo

20 de maio – 18h00

Business Intelligence – Previsão do cancelamento de reservas em hotéis

ISMAT: Nuno António, Tiago Candeias e Silvia Pedro

Convidado: Omnibees Brasil

22 de maio – 18h00

Arquitetura Marginal – habitação para situações de emergência e de confinamento social

ISMAT: Ana Bordalo, Marta Sena, Sérgio Brás Antão e José Carvalho

Convidados: Massimo Angrilli ( L’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” – Itália) ; João Gamboa (Câmara Municipal de Portimão)

25 de maio – 18h45

A personalidade jurídica dos entes dotados de inteligência artificial: uma imperatividade, uma necessidade ou um esoterismo?

ISMAT: Hugo Cunha Lança

Convidados: Manuel David Masseno (Instituto Politécnico de Beja)

27 de maio – 18h00

Energia da Imaginação II

ISMAT – Ricardo Oliveira, Carlos Cano Vieira

Convidados – Melvin Mathews(UK); JD Messinger, (USA)

29 de maio – 18h00

Cultura Organizacional do Futuro

ISMAT – Luis Dias, Luiz Guerrazzi e Carlos Lopez – Cano Vieira

Convidados – Jay Hollwell (USA); Russ Hill (USA); Ian Hawkings,(UK)

JUNHO

3 de junho – 18h00

Design Doing! it’s time to DO not only think New times need new creative actions

ISMAT: Américo Mateus, Susana Leonor

Convidados: José Manuel dos Santos ( HEAD of Design Phillips USA); Abram Abrahamsson (IDEO Design Director New York Office)

4 de junho – 18h00

O impacto da COVID-19 na saúde mental das pessoas e das organizações

ISMAT: Marina Carvalho

Convidados: Isilda Gomes (Presidente da Câmara Municipal de Portimão); Maria do Carmo Cruz (Coordenadora Regional de Saúde Mental da Região do Algarve); António Pinheiro (Diretor de Recursos Humanos do Vila Vita Parc)

8 de junho – 18h45

A Bioética e o Direito: algumas notas introdutórias

ISMAT: Hugo Cunha Lança

Convidado: André Dias Pereira (Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra)

17 de junho – 18h00

Managing the unexpected

ISMAT: Luis Dias Martins

Convidados: José Vitorino (AlgarFuturo); Paulo Pinheiro (Autódromo Internacional do Algarve)

19 de junho – 18h00

Questionar o papel da Gestão de Recursos Humanos nas reorientações estratégicas das empresas na sociedade pós-COVID

ISMAT: Carla Gomes da Costa e Lígia Nascimento

Convidados: Ana Bernardes (Diretora de Recursos Humanos da Accenture); Rossano Rodrigues (Diretor de Recursos Humanos do Hotel Tivoli Carvoeiro)

24 de junho – 18h00

Gerir Pessoas e Organizações em Teletrabalho

ISMAT: Luis Dias Martins

Oradores: Sofia Portela (Presidente da ADSE); Inês Silva (Chief Officer de multinacional)