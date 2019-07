ISMAT cria nova Licenciatura em Gestão do Turismo

O ISMAT – Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, aposta na formação de profissionais e técnicos superiores na área da Gestão do Turismo ligando-se cada vez mais às necessidades do tecido empresarial Algarvio e da comunidade local.

Depois do sucesso do Executive Master em Gestão do Turismo e da Hospitalidade (já com inscrições abertas para uma segunda edição a iniciar no próximo mês de outubro), a aposta só poderia ser a criação de novo curso de Licenciatura em Gestão do Turismo que pretende responder de forma eficaz aos desafios do mundo atual, onde o Turismo, como sector que mais cresce no mundo, desempenha um papel de relevo no crescimento económico e onde as empresas turísticas desempenham um papel chave na criação de emprego.

A sustentabilidade, a competitividade, a eficácia e eficiência das empresas e instituições do Turismo dependem, em grande medida, das qualificações e das competências dos seus recursos humanos.

Impõe-se assim a necessidade crescente de dotar o mercado de recursos aptos que respondam às necessidades e aos problemas concretos do setor: Planeamento, Estratégia, Marketing, Recursos Humanos, Finanças e Investimento.

Uma orientação para o mercado e para o cliente torna-se decisiva como proposta de criação de valor e assenta num plano de estudos coerente, inovador e pertinente, no qual os alunos encontrarão unidades curriculares de caráter teórico-prático, situações de simulação empresarial e dois estágios curriculares em organizações/empresas, e num corpo docente de excelência.

As candidaturas já estão a decorrer.