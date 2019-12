Francisco Lufinha visita escolas de São Brás de Alportel e Monchique

O recordista mundial de kitesurf Francisco Lufinha vem a duas escolas do Algarve na segunda-feira, dia 9 de dezembro, numa iniciativa da Docapesca.

Francisco Lufinha, recordista mundial de kitesurf, desloca-se na próxima segunda-feira, 9 de dezembro, à Escola Básica Manuel do Nascimento (Monchique) e à EB23 Bernardo de Passos (São Brás de Alportel) onde falará com os alunos sobre a sua experiência desportiva e a importância do pescado na dieta alimentar.



Na Escola Básica Manuel do Nascimento, em Monchique, o atleta participa em duas sessões, às 11h30 e 12h30, que envolverão cerca de 130 alunos do 5º ao 7º anos de escolaridade.



Às 15h00, Francisco Lufinha estará na EB23 Bernardo de Passos, em São Brás de Alportel, para um encontro com 80 alunos dos 6º e 7º anos.



A visita insere-se na Campanha de Promoção do Consumo de Carapau, «Carapau é boa onda», uma iniciativa da Docapesca, que está a percorrer várias escolas de todo o país, com a participação de cinco campeões de modalidades náuticas.

Além de Francisco Lufinha, esta iniciativa conta com a colaboração de Fernando Pimenta (canoagem), Hugo Vau (surf), Joana Pratas (vela) e Teresa Almeida (bodyboard).



Francisco Lufinha foi campeão nacional de kitesurf em 2005 e vice-campeão em 2006.

É o atual detentor do recorde mundial da maior viagem de Kitesurf sem paragens, 874 quilómetros (km) durante 48 horas entre Lisboa e a Madeira.



Em 2017, fixou um novo recorde mundial da maior viagem de kitesurf em dupla ao percorrer 1646 km, juntamente com Anke Brandt, recordista mundial alemã, entre Ponta Delgada e Lisboa.