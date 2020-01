Forum Algarve premia escolas pelo desafio «Oceanos Sem Plástico»

O Forum Algarve, centro gerido pela Multi Portugal, premiou, na passada sexta-feira, dia 24, as escolas vencedoras do concelho de Faro que durante o mês de dezembro aceitaram o desafio de decorar animais marinhos em 3D.

O concurso inter-escolas, que teve lugar no centro o período de natal, contou com o apoio da Associação Oceanos Sem Plástico para ajudar a espalhar uma mensagem de consciencialização para os mais novos: todos temos um papel fundamental na proteção dos oceanos.

A entrega de prémios, que ocorreu pelas 11h00 no Forum Algarve, galardoou os vencedores das escolas do concelho segundo os diferentes ciclos: do Jardim de Infância, os vencedores foram: 1º lugar – Creche e JI O Relógio, 2º lugar – Creche e JI Arco-Íris e o 3º lugar – Centro de Bem Estar Infantil N. Srª de Fátima (CASCD); do 1ªCiclo: 1º lugar – EB1 do Areal Gordo, 2º lugar – EB1/JI da Conceição e 3º lugar – EB1 do Bom João; e, por fim, do 2ºciclo: 1º lugar – EB 2, 3 Santo António 5ºano, 2º lugar – EB 2, 3 Santo António 6º ano e 3º lugar – EB 2, 3 José Neves Júnior.