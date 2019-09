Certame surge mais cedo, antes da temporada de contratação de mão de obra sazonal no concelho, para dar mais oportunidades de escolha aos profissionais e candidatos.

Depois de uma primeira experiência bem sucedida, em outubro de 2018, a autarquia de Lagoa quer repetir a Feira de Emprego e Formação, mas num formato diferente e com uma calendarização que antecipa o verão.

Em declarações ao «barlavento», o presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação, explica a novidade.

«A principal razão que levou a adiar este evento, e isso é uma novidade, é que na primeira edição tivemos uma visão mais reativa. Foi um evento organizado pela ação social e naquela perspetiva que se não houver emprego (na época baixa), as pessoas têm dificuldades financeiras, não conseguem pagar as suas contas» e têm de recorrer ao subsídio. No entanto, nesta segunda edição, agendada para março de 2020, a ideia é «mudar o paradigma».

«Queremos que seja uma feira mais proativa. Vamos juntar as empresas, o tecido empresarial de Lagoa e debater o que é que faz falta? Quais são as oportunidades que as pessoas têm de trabalhar? Quais são as necessidades das empresas de Lagoa e do Algarve? Que tipo de trabalhadores precisam?», explica o autarca.

Por outro lado, «queremos também convidar as escolas para que abram cursos profissionais, no próximo ano letivo, de acordo com aquilo que são as necessidades identificadas» no concelho e na região.

Ainda de acordo com Luís Encarnação, a segunda edição da Feira de Emprego e Empreendedorismo de Lagoa será organizada por uma equipa multidisciplinar. Continuará a envolver os serviços de Ação Social, mas também outras valências da autarquia, como o Balcão do Empreendedor e a Divisão de Desenvolvimento Económico.

O autarca tem ouvido queixas, sobretudo por parte dos hoteleiros, relacionadas com a dificuldade no recrutamento.

«Esse é um problema transversal. Também nós temos sentido problemas. A recolha dos resíduos sólidos urbanos é um bom exemplo», diz.

Apesar de a autarquia já ter restrições no que toca à contratação de pessoal, «não aparece ninguém. A questão é que este ano lançámos 26 procedimentos concursais para contratar 40 pessoas. Vários lugares ficaram desertos, desde operadores de máquinas a motoristas», revela.

«Depois fazemos o quê? Externalizamos o serviço face às dificuldades que temos. E o que acontece é que a empresa a quem adjudicamos o serviço tem exatamente o mesmo problema. Não consegue responder porque também não encontra mão de obra».

Segundo Luís Encarnação, o Alto Comissariado para as Migrações sondou a AMAL, na fase final, sobre um programa de integração. «É apoiado com verba. São 7500 euros por cada migrante, num período de 18 meses. Além da questão humanitária que é, obviamente, o mote principal do projeto, vai ao encontro da necessidade que esta região tem de mão de obra. Estes migrantes são sobretudo jovens que se querem integrar, que vêm à procura de trabalho e julgo que isto é muito importante para a região. Esta é uma visão que tenho. Os últimos estudos demográficos divulgados dizem-nos que em 2030 Portugal vai ter menos dois milhões de pessoas e isso é muito preocupante. Temos de começar a olhar para isto. É um grande desafio para o Algarve porque hoje, em 2019, já temos dificuldades nas autarquias que têm de prestar serviços públicos essenciais. As empresas têm dificuldades. A tendência é piorar. Então temos de fazer alguma coisa e temos de fazer agora. Não vou dizer que esta questão dos migrantes será a solução para este problema, mas pode ajudar a minorá-los».