Faro: «Choquinhos da Serra» vencem concurso «Mar Mais Doce»

Os «Choquinhos da Serra», de Rafael Santos, venceram o concurso «Mar Mais Doce», promovido pela Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, em Faro.

O concurso «Mar Mais Doce», promovido pela Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, em Faro, desafiou alunos de Cozinha e Pastelaria de toda a região do Algarve a criar sobremesas tradicionais com ingredientes do Mar e da Ria.

E quando se cria uma fusão entre a massa de amêndoa, alfarroba, doce de ovo, por um lado e plantas holófitas, água desalinizada, e tinta de choco, por outro? Nasce assim uma sobremesa que vence o concurso «Mar Mais Doce».

«Choquinhos da Serra» foi a inesperada sobremesa criada pelo aluno Rafael Santos, do curso de Técnico de Cozinha/Pastelaria da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve (EHTA) que impressionou o júri deste concurso, que contou com a participação de mais de uma dezena de concorrentes de várias escolas profissionais algarvias.

Promovido pela Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, «Mar Mais Doce» é um evento que tem como objetivo apoiar a pesquisa e criação de trabalhos sobre gastronomia local , regional, internacional, e, em especial, a gastronomia ligada aos produtos do mar e da Ria, designadamente sobre a sua história, tradição, antigas e futuristas técnicas de confecção.

«Fala-se muito em sustentabilidade, mas pouco se faz de diferente. Ao usarmos a riqueza que o mar e a ria nos oferece, não só Inovamos a Pastelaria, como tiramos mais aproveitamento dos recursos. Este desafio foi lançado a todos os alunos de escolas profissionais do Algarve porque uma grande ideia pode surgir de qualquer um, e é isso que queremos inspirar nestes futuros profissionais», refere Mariline Pinguinha, chef e coordenadora do curso de Pastelaria da EHTA.

A grande final, realizada na segunda-feira, dia 18 de março, na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, reuniu as cinco melhores sobremesas que foram avaliados por um júri composto por conceituados chefes de cozinha e pastelaria.

Além da confecção da receita inédita, os alunos tiveram que criar um storytelling à volta da sua criação e explicar de onde surgiu a inspiração para chegarem ao resultado final.

«Como algarvio que sou e homenageando as minhas raízes, quis valorizar a nossa costa e também o nosso interior do Algarve. Comecei por pensar na doçaria típica da região e vieram-me à memória recordações de sabores de infância como o Doce Fino do Algarve e as Queijadinhas de Alfarroba. Decidi juntar estes dois sabores nostálgicos com elementos do mar, tudo numa só iguaria. Assim nasceram os Choquinhos da Serra», descreve Rafael Santos, o grande vencedor.

Depois do êxito da primeira edição do «Mar Mais Doce», o objetivo é que esta iniciativa se repita nos próximos anos. O propósito será sempre o de incentivar a criação e o hábito da aplicação de elementos do mar nas sobremesas para que a Pastelaria ganhe novos horizontes, através desta abordagem mais vanguardista.