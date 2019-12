Faro celebrou o Dia do Voluntariado pintando a Escola do Carmo

Entre os rolos, as trinchas e uns salpicos de tinta, esta foi «uma manhã bem passada em saudável convívio, contribuindo para uma causa nobre».

Para sinalizar o Dia Internacional do Voluntário, que se celebrou a 5 de Dezembro, quinta-feira, a Câmara Municipal de Faro, através do Banco Local de Voluntariado, em parceria com a União de Freguesias de Faro, realizou uma atividade cívica desenvolvida pelos responsáveis autárquicos (políticos e técnicos) e suas equipas.

Na presença do vereador com o pelouro da Ação Social, Carlos Baía, do Presidente da União de Freguesias de Faro, Bruno Lage, e de diversos dirigentes e funcionários da autarquia, foram pintados um muro exterior e uma parede interior da Escola Primária do Carmo.

Foi «uma manhã diferente», em que todos os participantes tiveram a oportunidade de contribuir para o embelezamento desta Escola Primária.