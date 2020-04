ETIC_Algarve reforça oferta com cursos «à distância de um clique»

Escola tecnológica adaptou formação presencial para o mundo digital.

A ETIC_Algarve apresentou hoje, quinta-feira, 16 de abril, a sua formação de curta duração, integralmente realizada online. Esta aposta da Escola surge «face a uma nova realidade, e após adaptar num curto espaço de tempo 13 cursos de formação presencial».

Organização de Eventos, Design e Comunicação para as Redes Sociais, Pintura Digital, Edição de Fotografia com o Photoshop, Modelação 3D ou Color Grading para Vídeo são os cursos apresentados pela ETIC_Algarve, e que vão ter o seu início no mês de maio.

Nuno Ribeiro, diretor da escola tecnológica de Faro, avança que «não é por a pandemia nos obrigar a ficar em casa, que vamos parar e baixar os braços. Seja simplesmente para nos mantermos ativos, seja porque necessitamos de dominar aquela ferramenta, software ou técnica para o trabalho que fazemos, esta é a altura adequada para se apostar no crescimento individual e no ganhar de novas competências».

O acesso às aulas será feito através de uma plataforma de vídeoconferência online, onde alunos e formadores vão interagir em tempo real. Os conteúdos e recursos pedagógicos dos cursos estarão também acessíveis em qualquer hora, «contribuindo assim para o sucesso da aprendizagem adquirida. Não deixa de ser curioso que, numa altura em que estamos mais afastados uns dos outros, a adoção das tecnologias digitais permite-nos aproximar de um maior número de pessoas, seja pelo potencial que este meio de comunicação tem em si, seja através da criação de formas de comunicação expressivas e visualmente ricas que estes media colocam à nossa disposição», acrescenta o diretor Nuno Ribeiro.

As informações acerca destes e-cursos já podem ser consultadas no site da escola ou ainda pelos telefones 289 823 359 e 960 309 550, uma vez que as instalações se encontram encerradas.