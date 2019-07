ETIC_Algarve festeja final do ano letivo em Faro com concertos e street food

A Escola de Tecnologias Inovação e Criação do Algarve vai levar a cabo no Coreto de Faro, Jardim Manuel Bívar, a sua festa de final de ano letivo sob o mote «EMERGE – Talentos à Superfície», no dia 26 de julho, sexta-feira, a partir das 19h00.

O evento vai contar com a exibição dos projetos curriculares das diferentes áreas de formação da escola, com uma área de Street Food e ainda com concertos ao vivo da turma de Criação Musical, Produção e Técnicas de Som 17/19, que vão apresentar alguns temas do «Frame Of Mind», um EP lançado digitalmente este ano.

No evento atuam ainda Teresa Aleixo, Nanook e RUSSA. Também haverá, em parceria com o Europa Bar, a etapa de Faro do Concurso Nacional de DJ’s – o Europa – DJ Quest 2019, e uma after party no Bar da Associação de Músicos.

«É desta forma, descontraída e divertida, que a ETIC_Algarve pretende mostrar à cidade e aos seus visitantes o talento que existe na região, trazendo-os à superfície num local central da cidade» nas palavras do diretor da escola, Nuno Ribeiro.