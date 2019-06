«Quem vê caras não vê vocações» é o mote para 2019/2020.

Com as novas tecnologias em permanente desenvolvimento, a ETIC_Algarve vai dar início, na área de web e comunicação, a formação técnica em Digital Design (UX, UI & Development), dando assim resposta à constante procura de profissionais especializados.

Segundo o lema de «quem vê caras não vê vocações», a campanha deste ano ajudará os novos talentos a desenvolverem competências nas áreas que mais os apaixonam: design, vídeo, fotografia, som e Música, web e comunicação e videojogos.

Para o lançamento do próximo ano letivo 2019/2020, Nuno Ribeiro, diretor da escola, destaca «o mais recente protocolo estabelecido com a Teeside University, em Inglaterra, que se junta assim à Prague College, em Praga, nas quais os nossos alunos dos cursos de dois anos, das áreas de videojogos, design, vídeo e fotografia, poderão obter o Nível 6 do Quadro Europeu de Qualificações, grau equivalente às licenciaturas, alargando desta forma o leque de possibilidades para os criativos que escolhem a ETIC_Algarve desenvolverem as suas vocações».

As inscrições já se encontram abertas, através do site da ETIC_Algarve ou nas instalações da escola (no 1º piso do Mercado Municipal de Faro).

O interessados poderão também obter mais informações por telefone (289 823 359 ou 960 309 550).