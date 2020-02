Estudantes de hotelaria de Portimão mostram sustentabilidade à mesa

Alunos da Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão pretendem sensibilizar a comunidade para o desperdício alimentar no sector da hotelaria através de um evento solidário na Quinta dos Santos, na terça-feira, dia 18 de fevereiro.

Os alunos finalistas do curso de Gestão de Restauração e Bebidas (GRB) da Escola de Hotelaria e Turismo (EHT) de Portimão, no âmbito da disciplina de Gestão do Serviço de Restauração e Bebidas criaram o projeto «Zero Waste».

O «Zero Waste» consiste num jantar, aberto ao público, que contará com dois momentos: um welcome drink com cervejas e tapas na galeria, seguido de um menu de degustação com pairing de vinhos no interior do restaurante.

Terá lugar no na próxima terça-feira, dia 18 de fevereiro, às 19 horas, na Quinta dos Santos, em Lagoa.

O menu (com opção vegetariana) será elaborado pelos alunos do segundo ano de Técnicas de Cozinha e Pastelaria (TCP) da EHT Portimão e os serviços de sala estarão a cargo dos alunos finalistas.

O tema «Zero Waste» surgiu devido às preocupações ambientais que se têm vindo a agravar.

«Um terço da comida produzida no mundo acaba no lixo e a restauração contribui bastante para este valor. Assim, este evento tem como objetivo fazer com que se adquira uma outra perspetiva do que se pode aproveitar e reutilizar em várias refeições», explica a formadora Tânia Neves.

Além das refeições e dos serviços em geral, tudo está pensado ao pormenor. As decorações do espaço serão elaboradas pelos alunos com materiais reciclados como jornais, rolhas de cortiça, caricas e garrafas de vidro das cervejas artesanais «dos Santos».

Ao mesmo tempo que é um evento que pretende sensibilizar o público para o tema do desperdício, este será também um evento solidário, sendo que, todos os lucros revertem a favor da instituição animal Jardim da Aryel, em Lagoa.

A experiência tem um custo de 45 euros por pessoa e os interessados podem fazer as reservas por telefone (Quinta dos Santos).