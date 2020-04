Escolas de VRSA fornecem refeições «take-away» a alunos carenciados

Autarquia garante almoço aos alunos abrangidos pelo escalão A.

De forma a ajudar as famílias economicamente mais vulneráveis do concelho, os agrupamentos de escolas de Vila Real de Santo António encontram-se a disponibilizar refeições escolares, em regime de take-away, para todos os alunos abrangidos pelo escalão A e que requeiram o apoio, através da escola.

A distribuição aos beneficiários é efetuada nas seguintes escolas:

Agrupamento de escolas de VRSA

Escola Secundária de VRSA

Escola Infante D. Fernando, em Vila Nova de Cacela

Agrupamento de escolas D. José I

Escola E.B. 2,3 D. José I, em VRSA

Escola Básica de Monte Gordo

No agrupamento de escolas D. José I, os encarregados de educação que desejem que os seus educandos usufruam da refeição (almoço) deverão proceder da seguinte forma: no dia anterior, telefonar para a escola a indicar que pretende a refeição (almoço) do dia seguinte; telefonar para o número 281 510 150, até às 12h00 horas; recolher a refeição na EB D. José I, entre as 12h00 e as 12h30 horas, ou EB de Monte Gordo às 12:00 horas.

A autarquia continuará a assumir as despesas relativas aos alunos do ensino pré-escolar e 1º ciclo que usufruam desta medida e a auxiliar na distribuição das refeições na escola básica de Monte Gordo.