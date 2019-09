Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve volta a ganhar Bandeira Verde

A cerimónia de entrega da Bandeira Verde decorrerá no dia 18 de outubro em Guimarães.

A Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve (EHTA) acaba de ser distinguida com o 2º Galardão Bandeira Verde, atribuído pela ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa, no âmbito do Programa Eco-Escolas, referente ao trabalho desenvolvido durante o ano letivo 2018/2019.

Também a Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão vê reconhecido o trabalho desenvolvido decorrente do primeiro ano de participação no mesmo programa, ao receber o seu 1º Galardão Bandeira Verde.

É com muito orgulho que vemos duas Escolas do Agrupamento do Algarve receberem este prémio que é fruto do esforço e empenho das respetivas comunidades escolares no âmbito da sustentabilidade ambiental e que nasce da tentativa de mudar a consciência dos jovens sobre o importante papel que devem desempenhar na proteção do nosso planeta.

Paula Vicente, diretora interina da Escola de Turismo do Algarve, polo de Faro.

As atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo que permitiram esta distinção passam pela recolha de papel, cartão, rolhas, pilhas, roupas usadas, equipamentos elétricos e eletrónicos, realização de ações de sensibilização ambiental, alimentação saudável e hábitos de vida saudável, criação de Horta-Bio na Escola, dinamização de Comissão de Combate ao Desperdício Alimentar; Elaboração de Eco-Código para a implementação de boas práticas ambientais na EHTA, entre outras iniciativas que envolvem alunos e professores de forma transversal

«Parabéns a toda a comunidade escolar por mais esta conquista e um agradecimento especial às professoras Dalila Candeias, Janine Sieben e Marília Mendes por serem as mentoras deste projeto na nossa escolas», afirma Paula Vicente, diretora da EHTA.

