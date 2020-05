Escola de Hotelaria do Algarve participa no programa «Clean and Safe»

Técnicos de Higiene da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve estão envolvidos na formação online sobre o selo «Clean & Safe» destinado a Empreendimentos Turísticos, Empresas de Animação Turística e Agências de Viagem e Turismo. A formação arranca em todo o país, na sexta-feira, dia 8 de maio.

Perceber como se faz a higienização e limpeza das diferentes áreas, que medidas essenciais se deve tomar para trabalhar de forma segura são os grandes objetivos da formação que vai arrancar amanhã, sexta-feira, dia 8 de maio, e que abrangerá empresas turísticas de todo o país.

A formação é promovida pelo Turismo de Portugal e surge na sequência do lançamento do Selo «Clean & Safe», um reconhecimento atribuído às empresas que cumpram as recomendações da Direção-Greral da Saúde (DGS) para evitar a contaminação dos espaços com o novo coronavírus.

Ana Teresa Roldão, Técnica de Higiene e formadora da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, explica que esta formação pretende também esclarecer informações básicas sobre a forma de transmissão do vírus, de que maneira se manifesta e formas de prevenção da sua propagação.

«Para conseguirem implementar medidas de trabalho seguras, os empresários têm de ter informação precisa e correta. Por exemplo, a maioria das pessoas sabe que deve usar a máscara, mas quando lhes é perguntado através de que via é feita a contaminação, já não sabem responder», diz.

No final da formação, os participantes deverão ter delineado um Protocolo Interno, adaptado à realidade da sua empresa, referente a procedimentos mínimos de limpeza, higiene e medidas básicas de Prevenção e Controlo da Infeção COVID-19. Uma vez implementado o Protocolo, estão aptos a receber o Selo «Clean & Safe».

A formação é gratuita e certificada. Tem uma duração de três ou quatro horas, (dependendo do tipo de empresa) e é repartida em duas sessões.

Perante o interesse suscitado, o Turismo de Portugal calendarizou múltiplas sessões de formação para as próximas semanas, disponibilizando vários horários. Cada sessão pode abranger 100 participantes.

Para o Turismo de Portugal, será através de uma ação concertada que envolva todas as empresas do setor que Portugal conseguirá promover-se como destino seguro e reforçar a confiança do turista.

A Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve está disponível para ajudar através de email ([email protected]).

Empreendimentos Turísticos

Agências de Viagens e Turismo

Agentes de Animação Turística

