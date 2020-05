«Em São Brás Ninguém Fica para Trás» nas aulas digitais

Campanha promove a recolhe e recondicionamento de equipamentos informáticos para os emprestar a crianças.

O município de São Brás de Alportel adquiriu perto de uma centena de equipamentos informáticos, entre computadores e dispositivos de acesso à internet, num investimento que ultrapassa os 35000,00 euros e lançou um novo desafio solidário à comunidade.

O objetivo passa por assegurar que todas as crianças e jovens do concelho possam ter em casa um computador com acesso à internet, de forma a promover a adaptação ao ensino digital. Uma iniciativa, integrada no Fundo Municipal de Emergência, que vem reforçar o conjunto de medidas sociais e de apoio às famílias.

Os equipamentos adquiridos pelo Município vão ser disponibilizados pelo Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas aos alunos do 3º ciclo e do ensino secundário que não têm acesso facilitado à tecnologia.

Neste momento, em poucos dias de campanha, já foram recondicionados e entregues a crianças de São Brás sete computadores.

O município pretende estender também esta oportunidade ao 2º ciclo e aos alunos finalistas do 1º ciclo e para alcançar este objetivo, em parceria com a Junta de Freguesia, o Exército de Salvação, parceiro da rede social do concelho, e com a empresa local Sul Office, lançou à população uma campanha solidária, que consiste no apelo à doação de computadores ou tablets usados, mesmo que avariados, através da campanha «Em São Brás Ninguém fica para Trás».

Os equipamentos podem ser entregues no Gabinete do Munícipe da Câmara Municipal, na Junta de Freguesia ou na loja «Sul Office», localizada na rua António Rosa Brito. Depois de restaurados/recondicionados por esta empresa do concelho, os computadores são entregues ao Agrupamento de Escolas, a quem cabe fazer a cedência, a título de empréstimo, aos alunos mais carenciados.