Em Faro, os alunos da Escola Neves Júnior vão para as aulas de bicicleta

Alunos da Escola Secundária Pinheiro e Rosa, em Faro, já utilizam a bicicleta como meio de transporte. Agora é a vez dos mais novos.

No âmbito do projeto «Bike Me», é já a partir de amanhã, terça-feira, dia 14 de janeiro, que os alunos mais jovens do Agrupamento de Escolas iniciam a deslocação para a escola em bicicleta, com o apoio da PSP que garante a segurança do grupo a partir dos cinco pontos de reunião de alunos ciclistas pela cidade.

O primeiro grupo parte às 8h00 do ponto de reunião junto à rotunda do hospital (em frente à Escola da Penha). Os alunos seguem pela Avenida Gulbenkian, interceptando os restantes quatro pontos de reunião até à Escola Neves Júnior. Está previsto o mesmo trajeto de regresso a casa à hora do almoço e à tarde.

Os discentes receberam formação prévia sobre as regras de trânsito e o uso do capacete é obrigatório pela escola, apesar do código da estrada não o obrigar.

O objetivo, explica o Agrupamento, «não se esgota num dia em que os alunos do ensino básico da cidade de Faro vão para a escola bicicleta, mas prevê que esse tipo de mobilidade se repita uma vez por semana com a participação também de professores que acompanham os alunos».

«Pretendemos desenvolver nos alunos uma consciência cívica ativa, tornando-os nos próprios atores da mudança do paradigma da mobilidade urbana e, em consequência, promotores de um ambiente sustentável», afirma a instituição de ensino em nota de imprensa.