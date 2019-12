Crianças de Albufeira desenharam o Postal de Natal do município

Desafio foi feito pelo presidente da Câmara Municipal às crianças dos ATL’s e Ludotecas da cidade, através de uma carta.

Na missiva, o autarca José Carlos Rolo lançou o mote para a criação de um Postal de Natal criativo e identificativo da cidade. As respostas não tardaram e um deles foi escolhido para agora ser enviado a amigos e clientes do município.

A escolha recaiu sobre o postal de Leonor Lopes (8 anos), Carlota Gomes (9 anos) e Daniel Cruz (7 anos), do ATL da Avenida do Ténis, mas os restantes postais, feitos por 59 crianças, do ATL de Ferreiras, Ludoteca de Vale Carro, projeto «Mais Educação» da Correeira e ATL de Vale Parra, obtiveram «fortes aplausos».

Na criação vencedora, o Pai Natal e duas renas sobrevoam a Torre do Relógio, com um largo sorriso. O postal cruza alguns elementos alusivos à época, como a árvore de Natal, o Pai Natal e as renas, associadas à Torre do Relógio, um dos ex-líbris da cidade.

O edil albufeirense, revela que «escrevi-lhes a pedir que me ajudassem a criar um postal onde se visse que era Natal em Albufeira, e as respostas foram muito positivas. Estou muito satisfeito com a arte das nossas crianças, pois todos os postais são muito criativos e consonantes com o espírito da época».

José Carlos Rolo acrescenta que «a escolha foi difícil porque todos os trabalhos estavam muito bons e todos, para nós, ficaram em primeiro lugar. O que selecionámos foi aquele que nos pareceu ter menos a mão e a sugestão dos adultos, pois queríamos que fosse toda a criatividade dos mais novos a brilhar neste Natal. Não deixamos, todavia, de reconhecer o envolvimento e o carinho das educadoras e técnicas de educação que acompanharam este processo e que tornaram possível o que, a partir de agora, desejamos que seja uma prática em todos os Natais».

Postal vencedor

Os pequenos artistas que colaboraram nesta iniciativa foram, do ATL da Avenida do Ténis, sob a orientação da animadora Joana Gonçalves: Leonor Lopes, Carlota Gomes, Daniel Cruz, Isaac Costa, Yago Bento, Loan Raimundo e Angélica da Veiga.

Do projeto «Mais Educação» da Correeira e sob a orientação de Dora Bento e Emília Pimentel, colaboraram Ana Cristina Gonçalves, Anna Fetisova, Cauã Nunes, Daniel Ferreira, Gabriel Pietro Magalhães, Rebeka Sampaio, Isabella Baldes, Davi Campos Leal, Rafaela Grade, Clara Afonso, Victor Hugo Verga, Isabel Pereira, Alexandrina Iatenco, Ana Luísa Vieira, David Santos, Diana Inácio, Gonçalo Silvestre, Guilherme Madeira, Camila Ramos, Thais de Souza e Miguel Lage.

Da Ludoteca de Vale Carro participaram, com o apoio da educadora Aida Máximo, Andrea Perez Coello e Santiago Caleia.

Carla Bota Batista orientou as crianças do ATL de Ferreiras, que foram: Maria Vitória Farrica, Matilde Martins, Rafael Sequeira, Érika Mestre e Liliana Costa.

No ATL de Vale Parra, com Mónica Carmo e Eliana Santos, foram 24 os pequenos artistas que se dedicaram aos postais: Alexandro Vitrak, Ana Beatriz Ferreira, Bárbara Emídio, Benjamin Souza, Carolina Marques, Cidália Vilela, Daniel Silva, Diego Ferreira, Diana Vilela, Duarte Lima, Gonçalo Rodrigues, João Ferreira, Laura Gonçalves, Nicole Nobre, Pedro Ferreira, Raul Dragomir, Rodrigo Emídio, Santiago Vicente, Sofia Mestre, Sofia Oliveira, Maria Lima, Bárbara Campos e Gabriel Cabrita.