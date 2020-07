Crianças de Albufeira dedicam livro à professora e ajudam sem-abrigo

Receitas da venda do livro dedicado à docente revertem a favor de instituição de apoio aos sem-abrigo.

Os alunos do 4º ano do ensino básico da Escola EB1 JI Vale Pedras, de Albufeira, são os autores de um livro que chega dentro de um envelope e contém cartas, poemas e ilustrações dedicados à sua professora, mas cujas receitas revertem a favor de quem não tem caixa postal: os sem-abrigo.

A apresentação desta coletânea solidária decorre no dia 8 de agosto, sábado, às 10h30, na Biblioteca Municipal Lídia Jorge, com a presença do C.A.S.A – Centro de Apoio ao Sem-abrigo de Albufeira, instituição para quem revertem as receitas.

Intitulado «Abre… é para ti!», o livro «é o registo da partilha dos momentos que ficaram, enquanto aprendiam, enquanto participaram em ações de solidariedade destinadas a pessoas sem-abrigo sob orientação da sua professora, enquanto brincavam, enquanto faziam amigos… enquanto sonhavam».

«Há histórias que eternizam momentos singulares, poemas que falam de afetos e de encantamentos e cartas onde há gratidão, inocência e amores grandes de quem tem um coração ainda pequenino», revela o município.

A apresentação deste livro só vai poder contar com a presença de 24 pessoas, devido ao cumprimento das regras impostas pela Direção-Geral de Saúde.