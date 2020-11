COVID-19: São Brás sensibilizou jovens para prevenção do contágio

Ação chegou a cerca de 250 alunos.

O Serviço Municipal de Proteção Civil de São Brás de Alportel, com a colaboração da GNR e do Corpo de Bombeiros, realizou uma ação de informação e sensibilização dirigida ao público juvenil, na Escola Secundária José Belchior Viegas, para a prevenção do contágio por SARS-CoV-2.

A ação decorreu sob o mote «…Pode ser o teu avô…um familiar teu, um amigo…pode ser um jovem como tu».

Percorrendo turma a turma, sala a sala, foi possível sensibilizar 15 turmas e cerca de 250 jovens alunos do ensino secundário, «transmitindo uma mensagem simples e direta, que pretende tornar os jovens mais conscientes da ameaça da pandemia e mais ativos na prevenção».

Este reforço na área da sensibilização serviu essencialmente para explicar os critérios que levaram à integração do concelho na listagem nacional dos 121 municípios de elevado risco de contágio, aproveitando também o momento para apelar a que as saídas sejam reduzidas ao necessário, reduzindo sempre que possível os contactos sociais e reforçando a obrigatoriedade do uso de máscara, também no espaço exterior ao edifico escolar.