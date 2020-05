COVID-19: Lagos testou professores e pessoal não docente

Medida acompanhou o regresso às aulas presenciais.

O município de Lagos, em articulação com as direções do Agrupamento de Escolas Gil Eanes e Agrupamento de Escolas Júlio Dantas, promoveu ontem, quarta-feira, 20 de maio, a testagem de professores e pessoal não docente para despiste do novo Coronavírus.

Esta iniciativa, desenvolvida no terreno pelo ABC – Algarve Biomedical Center, que efetuou os testes, acompanha a retoma das atividades letivas presenciais e procura garantir que as mesmas se realizam com todas as condições de segurança e tranquilidade adequadas, prevenindo eventuais focos de contágio neste regresso às escolas.

A ação foi acompanhada por Sara Coelho, vereadora da Educação da autarquia lacobrigense.