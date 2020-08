Conselho Municipal de Educação de Silves prepara novo ano letivo

Reunião teve a presença de várias entidades.

O Conselho Municipal de Edução reuniu-se na quarta-feira, dia 5 de agosto, no auditório dos Paços do Concelho de Silves, para uma reunião extraordinária.

O encontro foi presidido pela vereadora Luísa Conduto Luís e teve como Ponto Único a Análise do Ano Letivo 2020/2021, de acordo com as Orientações do Ministério da Educação.

Para além dos conselheiros, e atendendo ao ponto em discussão, a reunião contou com a presença do Delegado Regional de Educação, professor Alexandre Martins Lima, da Delegada de Saúde, Filomena Maurício, e do Coordenador Operacional Municipal de Proteção Civil, Nelson Correia.