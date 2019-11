Cineclube de Faro dá aula a alunos de interpretação da Tomás Cabreira

Os alunos do 3° ano do curso profissional de Artes do Espetáculo – Interpretação, acompanhados pelos professores Cristina Barcoso, Bruno Martins e Manuel Neiva (que lecionam, respetivamente, História da Cultura e das Artes, Voz e Movimento) da Escola Secundária Tomás Cabreira, vão ter uma aula na sede do Cineclube de Faro, na terça-feira, dia 5 de novembro.

Os jovens vão explorar o que é o colecionismo e o arquivismo nesta coletividade que mantém a resistência cultural, preserva a memória e proporciona a possibilidade de saber mais sobre os filmes a toda a comunidade através da sua biblioteca especializada, segundo explica a professora Cristina Barcoso.

O programa prolonga-se com uma lição sobre os primórdios do cinema, proferida por Graça Lobo e Isa Catarina Mateus, e inclui o visionamento comentado de obras de Charlie Chaplin, com um debate sobre os conteúdos estéticos, em particular performativos, éticos e históricos presentes na obra deste autor e que são intemporais.

A aula no Cineclube é o ponto de partida para o desafio lançado aos alunos de criar uma curta-metragem à Charlot, tendo por base um dos contos do livro «Iluminuras» de Carlos Augusto Lyster Franco.

Esta figura de relevo da vida cultural, política e social da cidade de Faro e ainda professor e diretor da Escola de Desenho Industrial de Pedro Nunes e da Escola Industrial e Comercial de Tomás Cabreira (designações da atual Escola Secundária Tomás Cabreira) tem sido estudada por diversos alunos no projeto Cont’Arte.



O Agrupamento de Escolas Tomás Cabreira privilegia a articulação com instituições de Faro e esta experiência de sair da sala de aula e aprender noutro espaço, neste caso no Cineclube de Faro, que é o local de cultura cinematográfica de referência na cidade de Faro, constituirá certamente um momento pedagógico relevante na vida escolar dos alunos.

Cineclube de Faro lança ZOOM IN

Segundo explicou Isa Catarina Mateus ao «barlavento», o Cineclube de Faro está cheio de atividades que não se esgotam nas projeções de terça-feira à noite no IPdJ.

«Temos cinema de animação uma vez por mês ao domingo de manhã. A plateia está sempre bem composta. Ao domingo à tarde, mostramos filmes de culto que juntam jovens e mais velhos».



Além de ciclos especiais na sede com conversa e debate (entrada gratuita) e outras atividades pontuais como oficinas, vai ser lançado o projeto ZOOM IN.

«Uma vez por ano durante três dias pretendemos dar destaque a um realizador/autor vivo que também tenha obra plástica e que entre várias atividades possamos promover encontros vários, convívio e muitas conversas entre público, artista e convidados», revela a formadora.

Esta iniciativa inaugura na quinta-feira, dia 28 de novembro às 18 horas, com a exposição de fotografia 3D «Lisbon Revisited» de Edgar Pêra, na Galeria Trem, Faro. Às 21h30 será exibido o filme de «Caminhos Magnétikos».

Na sexta-feira, dia 29 de novembro, às 10h30 haverá uma masterclass de multimédia por Edgar Pêra. Às 22 horas será a vez do Cine-concerto interativo «Pêra – Rua – Vasques» com Edgar Pêra e Vítor Rua.

Já no sábado, 30 de novembro às 15 horas será exibido o filme «Homem Pikante – Dyálogos com Pymenta», com Edgar Pêra & Alberto Pimenta. Às 17h30 será apresentado o livro «Anastática» com Manuel Rodrigues & Edgar Pêra.

Esta primeira edição do projeto ZOOM IN surge de uma coorganizaçao com o

Centro de Investigação em Artes e Comunicação (CIAC) da Universidade do Algarve (UAlg) em parceria com a associação Artadentro, Instituto Português do Desporto e Juventude (IPdJ), e com o apoio da Direção Regional de Cultura do Algarve e da Câmara Municipal de Faro.

A Artadentro associa-se ao Cineclube de Faro e ao CIAC – UAlg integrando a exposição de fotografias 3D no seu novo ciclo expositivo Preces para afugentar tempestades, insectos malignos, etc.

Depois, «temos o dia do cinematógrafo que viralizou o país. Ou seja, 28 de dezembro começou a fazer-se notar na imprensa de cultura e no cineclubismo como um dia importante».