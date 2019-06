Castro Marim oferece cadernos de fichas a todos os alunos do 1º Ciclo

À semelhança do ano anterior, o município de Castro Marim vai oferecer os Cadernos de fichas (Português, Matemática, Estudo do Meio e Inglês) a todos os alunos do 1º ciclo que frequentem o Agrupamento de Escolas de Castro Marim. No total, serão mais de 250 os alunos abrangidos por esta iniciativa.

Integrada na política de ação social do município, esta medida vem complementar a oferta dos manuais escolares pelo governo.

Amenizando os elevados encargos financeiros que o início do ano escolar representa para os encarregados de educação, a iniciativa vem combater a exclusão social e promover a igualdade de oportunidades no acesso escolar.

A Câmara Municipal de Castro Marim divulgará, posteriormente, o período de entrega dos Cadernos de fichas, advertindo que, uma vez que já está garantido este apoio, não haverá depois lugar a reembolsos para os encarregados de educação que optem por comprá-los.

No âmbito das medidas de ação social escolar do município de Castro Marim estão também a atribuição de bolsas de estudo (candidaturas de 1 a 30 de setembro) aos alunos de agregados familiares mais desfavorecidos residentes no concelho de Castro Marim, matriculados e inscritos em estabelecimentos do ensino Secundário e Superior, o financiamento de refeições a todos os alunos dos escalões A e B do 1º Ciclo, assim como auxílio económico para aquisição de material escolar do 1º ao 3º Ciclo do Ensino Básico.