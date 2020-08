Castro Marim começa ano letivo com melhorias no parque escolar

Obras já começaram na EB1 de Castro Marim.

A Câmara Municipal de Castro Marim, procurando garantir «que as escolas estão seguras para iniciar o novo ano letivo em contexto de pandemia», está a promover um conjunto de melhorias e requalificações de espaços do parque escolar do concelho.

A reestruturação e requalificação de espaços, a criação de salas de apoio destinadas aos atendimentos, a melhorias das condições ambientais e de conforto térmico, a aquisição de novos equipamentos informáticos e investimentos na área do recreio e do lazer, orientados para atividades lúdicas, são os principais eixos desta intervenção, articulada de acordo com as necessidades manifestadas pelo Agrupamento de Escolas de Castro Marim.

Neste momento, as obras já começaram na EB1 de Castro Marim, estando a ser avaliadas as intervenções no Jardim de Infância da vila, EB1 de Odeleite e EB1/Jardim-de-Infância de Altura.

O principal objetivo é garantir que se cumprem as normativas determinadas pelo Ministério da Educação em relação às distâncias de segurança e prevenção da contaminação por COVID-19 nos estabelecimentos de ensino.

«Procuramos começar o ano letivo da forma mais calma e tranquila possível, estando também prevista a visita do delegado de saúde local a todas as instituições», declarou a vice-presidente da autarquia, Filomena Sintra.

O Agrupamento de Escolas de Castro Marim é composto por três escolas do 1º ciclo, duas do pré-escolar e uma escola do 2º e 3º ciclo, sendo esta última a sede do agrupamento. Contam-se 119 alunos do pré-escolar, 270 do 1º ciclo, 120 do 2º ciclo e 162 alunos do 3º ciclo.

As escolas situam-se essencialmente nas duas zonas mais populosas do concelho – Castro Marim e Altura – permanecendo também uma em Odeleite, estratégica no combate ao despovoamento do interior.