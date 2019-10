«Bibliotecas fora de portas» encontram-se com alunos em Quarteira

Esta é uma atividade conjunta da Rede de Bibliotecas do Concelho de Loulé (RBCL) que irá decorrer no próximo dia 9 de outubro, quinta-feira, na Rua Vasco da Gama, em Quarteira.

O evento pretende assinalar o Mês Internacional das Bibliotecas Escolares e decorrerá entre as 10 e as 15 horas, envolvendo a participação de 300 alunos.

Serão disponibilizados, à comunidade escolar dos estabelecimentos de ensino envolvidos, um conjunto de atividades relacionadas com os livros e a leitura: ateliê de escrita criativa, teatro de fantoches, workshop de fantoches de meia, «Papa-Leituras», conto inclusivo, histórias do mundo, oficina de coisas, bibliomóvel e troca de livros usados. As atividades serão desenvolvidas por alunos, professores e bibliotecários.

Esta primeira edição do projeto «Bibliotecas fora de portas» destina-se aos alunos de 4º ano das escolas do 1º Ciclo de Vilamoura e Quarteira, mas tem «a ambição de chegar a todas as localidades onde estejam situadas bibliotecas da Rede de Bibliotecas do Concelho de Loulé».

A atividade tem como objetivo dinamizar atividades que, a partir da leitura, permitam diferentes formas de expressão, bem como possibilitar aos alunos e outros leitores o envolvimento em projetos, encorajando-os a expressarem-se livremente e desenvolver parcerias com diferentes entidades.

O projeto é apoiado pela Rede de Bibliotecas Escolares, Junta de Freguesia de Quarteira e Câmara Municipal de Loulé.

A Rede de Bibliotecas do Concelho de Loulé é composta por representantes da Biblioteca Municipal de Loulé, das bibliotecas escolares integradas na Rede de Bibliotecas Escolares, da biblioteca do Colégio Internacional de Vilamoura e das bibliotecas da Escola Profissional Cândido Guerreiro, em Alte, da Fundação Manuel Viegas Guerreiro, em Querença, e do Museu Municipal de Loulé.